10 quartos para sonhar com os anjos

Sabemos que o quarto é o lugar precioso lá de casa, um espaço íntimo, privado e muito pessoal. É algo que não partilhamos com ninguém, tirando com o nosso companheiro e por vezes também com os filhos, nomeadamente quando são mais pequenos. Não é uma área social e que mostramos a todos, apenas numa primeira visita à casa. No entanto, não será por isso que negligenciamos e que deixamos aquém o seu decor e respetiva organização. Pelo contrário, dá-nos imenso prazer decorar este lugar! O nosso quarto tem de ser especial, único, acolhedor e belo. Mesmo que seja só para os nossos olhos, ele tem de ser um espaço que nos inspira e que nos traz toda a paz do mundo, aquela que buscamos em cada estadia por lá.

Desde das cores, do layout, da decoração, do mobiliário, tudo importa. Podemos ter muito com pouco, podemos ter um quarto de revista com bom gosto e dedicação, sem por isso cair em ruína. Se o seu quarto precisa de um makeover, não perca mais tempo… Veja as inspirações deste livro de ideias, para no final ter a garantia de dormir com anjos. Se existem ou não, esta não é a questão. Apenas que levamos a expressão sonhar com os anjos à letra e vamos descobrir 10 anjinhos com 10 quartos… Não perdemos mais tempos e vamos lá sonhar profundamente com os anjos!