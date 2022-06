7 Tendências De Como Aplicar O Betão Em Sua Casa: ARRISQUE!

No mundo da arquitectura e da construção, o betão é um material de grande popularidade dadas as suas qualidades, dificilmente reproduzíveis por outros materiais. A sua dureza, durabilidade e maleabilidade é o que faz com que muitas pessoas por ele se encantem, seja para levantar estruturas, criar vigas ou edificar paredes. Não se surpreenda, então, se o encontrar em quase todos os edifícios que vê diariamente de forma exposta como manda o estilo moderno, industrial ou minimalista.

Para além disso, o seu aspecto deixou de ser visto como aborrecido. Antigamente, as pessoas percepcionavam o betão como um material demasiado frio e inacabado. Contudo, com o auge industrial e a tendência minimalista, este passou a ser protagonista em espaços modernos no revestimento de pisos, de paredes, de escadas e de outras estruturas.

Assim, se pensa que o betão é um material que pertence unicamente ao esqueleto do projecto e se não o contempla para embelezar o seu espaço, talvez mude ideias após ler este artigo que começaremos sem mais delongas.