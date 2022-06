5 casas italianas que usam pedra de forma sensacional

Estamos na Sicília para ver uma casa cujo estilo se perpetua no tempo. Como podemos verificar, a moradia possui, no exterior, todos os elementos arquitectónicos típicos do sul da Sicília e da tradição construtiva da região Iblea. As superfícies em pedra calcária local escondem habilidosamente as técnicas de vanguarda utilizadas na reestruturação.

O interior da casa revela o seu maior segredo. Os materiais mais utilizados para os acabamentos foram escolhidos propositadamente para criar uma atmosfera vintage que não desilude quem vê a casa pela primeira vez. O estilo típico das casas rurais foi respeitado com as cores do revestimento: marfim e cinza claro e escuro.

Um projecto do atelier Viviana Pitrolo.