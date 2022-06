Guia da decoração minimal em 10 imagens

Less is More, traduz-se por menos é mais. Esta é a expressão ícone e que tão bem caracteriza o estilo minimalista. Um estilo que se traduz por formas simples e limpas, quer ao nível da arquitetura como do mobiliário ou da decoração. O minimalismo encontra-se em diferentes níveis artísticos e traz à sua casa uma aparência mais elegante e visualmente mais espaçosa, pois tudo o que são grandes volumes ou formas supérfluas vão fora. É ir atrás do essencial, em busca do conforto e da serenidade.

Hoje em dia, o estilo minimalista é um verdadeiro fenómeno de moda e uma real tendência no mundo da arquitetura e da decoração de interior. Falamos assim, na Era do Minimalismo! E não é difícil perceber isso, basta ver à nossa volta, as revistas de casa, as tendências de decoração, os produtos, os blogs ou outros sítios de decoração que se dedicam a este estilo. Você não pode passar ao lado desta tendência e precisa de descobrir o lado minimalista da homify. Trouxemos 10 inspirações absolutamente maravilhosas dos nossos especialistas. Ora descubra…