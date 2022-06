7 jardins pequenos que inspirarão o seu

No caso do seu espaço não ser muito amplo, pode utilizar a altura como referência e fazer dela parte essencial do seu jardim. Pode utilizá-la como uma oportunidade para incluir plantas de maior estatura, fazer crescer trepadeiras, instalar vasos suspensos e criar jardins verticais na sua parede, desafiando as leis da gravidade. Tudo é possível com um pouco de imaginação.