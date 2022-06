Magnífico Oásis citadino

No interior da moradia e focando-nos mais precisamente do piso térreo, este revela um contraste de cores bastante interessante. Aqui, um pavimento negro mate com uns rasgos metalizados contrasta com o branco das paredes e tecto. Mais do que as peças de decoração e extremo bom gosto no mobiliário, a lareira revestida a xisto foi um elemento crucial para tornar esta divisão num espaço inspirador.