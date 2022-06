De casa banal a casa impressionante

Observamos agora o alpendre desde uma das suas fachadas laterais para ver mais em detalhe a estrutura de estilo rústico que o sustem. Também aqui, vemos que a pedra não é a única protagonista desta intervenção, e que a madeira também tem um papel importante no espaço: as colunas e as vigas em madeira compõem o tecto do alpendre tal como se de uma casa antiga se tratasse.