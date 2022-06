5 erros de decoração de interiores e como evitá-los

Esta pode ser outra falha em sua casa. Ninguém gosta de estar num espaço com paredes sujas o que pode acontecer com o passar dos anos devido à acumulação de pó, ao toque ou a manchas derivadas de fumos ou iluminação. As paredes mais ásperas são mais rápidas a recolher estas partículas de pó. Tubos e peças enferrujadas também podem manchar as superfícies.

Para resolver este problema, pode limpar as paredes com água morna. Use uma solução suave de vinagre ou de sal para limpar as superfícies sujas. Se a sujidade estiver muito entranhada, poderá ter que recorrer à ajuda de um profissional. Considere também pintá-las novamente ou colocar um bonito papel de parede.