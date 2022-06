Uma casa eterna e fantástica!

Numa região unanimemente reconhecida como uma das mais encantadoras de Itália, visitada anualmente por milhares de pessoas de todas as partes do mundo, encontramos esta moradia de sonho. Se imaginou que se trata de uma casa situada na Sicília, acertou em cheio. A Sicília é a principal ilha do mar Mediterrâneo, situada no sul da Itália e separada da península italiana pelo estreito de Messina com apenas três quilómetros de extensão. A região com a sua beleza natural, cores, com os seus sabores, os seus aromas e a sua gente atrai o interesse crescente dos visitantes e turistas. Aliás, o turismo é uma das principais actividades económicas da região que beneficia da sua História, cultura e natureza exuberantes.

A Casa Salina é, sem dúvida, uma das maravilhas arquitectónicas da região. Impossível não nos deixarmos encantar pela simplicidade e pelo estilo mediterrânico da residência.

Veja, de seguida, mais imagens da surpreendente Casa Salina que se ergue na região montanhosa da Sicília. O projecto é de autoria do gabinete Viviana Pitrolo Architetto.