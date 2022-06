Decoração para casa de banho, 10 elementos singulares!

No decorrer do dia-a-dia, a casa de banho faz parte dele constantemente, quer em casa ou no trabalho, necessitamos de pequenas pausas onde vamos desfrutar deste ambiente. Cada vez mais a casa de banho, enquanto divisão, deixou de ser escondida no interior da casa, restrita de luz solar e desprovida de ornamentos. Esta tendência reverteu-se, a casa de banho possui agora grandes vãos permitindo a entrada de luz solar, permite ao utente uma vista deslumbrante sobre a colina e começasse a ter cuidado no estilo e objectos decorativos escolhidos para esta.

Hoje iremos falar de certos elementos e técnicas que poderá utilizar para criar uma casa de banho mais agradável e acolhedora.

Aproveite este artigo com 10 inspirações para si.