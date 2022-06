Uma villa fresca e encantadora!

Até há pouco tempo, esta maravilhosa villa do início do século XX, localizada na bela cidade-mercado de Perchtoldsdorf, na Áustria, estava em mau estado de conservação e, por consequência, a necessitar de uma remodelação rápida. Os novos proprietários desejavam uma casa moderna e espaçosa que oferecesse uma vivência confortável e funcional. Ainda assim, importava mesclar a modernidade com a tradição, respeitando a essência da casa. Nesse sentido, procurou-se a ajuda profissional do gabinete Illiz Architektur.

Hoje, a moradia surge com um deslumbrante interior moderno que mistura a elegância tradicional com a ousadia da contemporaneidade. A família pode desfrutar de uma casa empolgante e cheia de estilo que se desenvolve ao longo de 207 m².

Venha vê-la em detalhe através das fotografias maravilhosas da autoria de Hertha Hurnaus Photography.