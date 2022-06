Casa pré-fabricada pequena, mas totalmente apaixonante

O estilo da casa e a luz quase celestial que a envolvia no momento em que a fotografia foi tirada encanta-nos à primeira vista. A fachada é simples, mas bem desenhada. A volumetria é tradicional com um telhado de duas águas em telhas cerâmicas negras que lhe trazem sofisticação. A pequena porta de entrada e a caixilharia das janelas partilham do mesmo tom do telhado, contrastando com as paredes claras da casa. Os dois pilares definem a entrada e tornam-na mais imponente.