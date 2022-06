Casa de BAIXO custo para um casal

A casa situa-se num terreno com desenho bio climático no seu interior, tal como as suas fachadas são simples e se orientam de forma a criar maior conforto interior. A fachada norte abre-se com uma zona de terraço recorrendo às laterais e formato em L . Este espaço semi coberto, é o que marca a expansão dos interiores (sala de jantar e de estar e quarto principal) até ao exterior. O ponto principal e de maior foco é sem duvida o pátio interior onde se encontra uma árvore que tanto se vê do exterior como do interior da casa, enfatizando a relação chegada com a natureza que foi tão procurada neste desenho arquitectónico.

Esta casa de paredes brancas foi desenhada a partir de uma lógica moderna onde as linhas simples contrastam com a paisagem das montanhas e das árvores.