Uma espectacular e moderna casa em Madrid!

Comecemos a visita com a fachada da casa. É um chalé de formas tradicionais com uma cobertura abruptamente inclinada, clarabóias, chaminé e um jardim que o rodeia por completo. Sem mais delongas, podemos já começar a apreciar alguns detalhes que nos indicam que esta casa é diferente. Falamos, por exemplo, da grande janela rectangular com vidro espelhado que permite conectar o interior da sala com a vista exterior, mas evitando olhares indiscretos a partir do exterior.