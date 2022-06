Top 5 e o lado rústico

Poucas casas têm a capacidade de nos despertar os sentidos como as casas rústicas. Nelas, encontramos História e histórias também. Nelas, encontramos a natureza no seu estado mais puro. Nelas, encontramos um refúgio. Não temos, porém, que ser literais na interpretação do conceito de rusticidade. Ainda que por ele tenhamos particular apreço, é possível reinterpretá-lo, trazê-lo até nós, até à contemporaneidade. Matérias-primas rústicas, como a madeira, coadunam-se, por exemplo, com muito moderno vidro. Um tecto com vigas em madeira pode abrigar um sofá de linhas modernas. Espessas paredes em pedra podem ser interrompidas por amplas janelas de vidro. No artigo em 1º lugar, deixamos-lhe alguns exemplos de casas rústicas. Da mais pura ou elevada até um outro nível pelos melhores arquitectos.