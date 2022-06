10 Casas Com Arquitetura Surpreendentemente Diferente (Que Loucura!)

Uma arquitetura distinta não é algo de moderno… já no passado faziam habitações bonitas. Aliás os palácios, os castelos e tantos outros edifícios históricos que nos deixam sempre abismados sobre a capacidade e o poder de tão grandiosas obras, e com menos qualificação e materiais.

Este é um exemplo com 120 anos de história… Este Chalé das Três Esquinas, distingue-se no meio dos restantes, um pouco esquecidos. Este azul turquesa renovado não perdeu as suas características principais, permite viver agora o presente e o futuro com caráter e personalidade. O interior totalmente renovado é absolutamente soberbo. Uma renovação do Arquiteto Tiago do Vale que merece grande distinção.

Um exemplo que demonstra que as memórias do passado não têm de ser apagadas, apenas formatadas para receber um novo conteúdo.