Uma casa passiva e sustentável

O mobiliário que encontramos no espaço é do mesmo estilo do mobiliário do piso inferior. A porta branca do lado direito dá para uma casa de banho. Esta área é também revestida por placas OSB, mantendo-se a coesão em relação ao andar de baixo. Estas placas são constituídas por lâminas de madeira orientadas, daí o nome OSB – Oriented Strand Board. Os construtores de LSF (Light Steel Framing) recorrem, normalmente, às placas OSB para revestir o esqueleto metálico dos edifícios. As placas não são meramente decorativas, têm funções estruturais passíveis de cálculo de engenharia. O OSB é composto por madeiras resinosas originárias de produções exploradas para o efeito. O material respeita, assim, os conceitos de sustentabilidade e de eco-eficiência.

As informações mais importantes em resumo:

- Área bruta: 161 metros quadrados

- Localização: Dorfen