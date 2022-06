Habitação de luxo de volumes geométricos

A entrada para a habitação é efectuada através da fachada principal onde podemos observar um caminho cuidadosamente desenhado através do qual o habitante pode aceder à habitação.

No exterior, os espaços são definidos pela materialidade do revestimento do pavimento. Neste caso, as áreas de jardim são um extenso relvado e as zonas de passagem encontram-se devidamente pavimentadas, sendo que a zona de passagem exclusivamente pedonal possui um desenho distinto das restantes.