5 cozinhas ao ar livre que o vão apaixonar

Uma área de churrasco no jardim é o espaço perfeito para receber momentos de convívio com a família e os amigos. Se tem um jardim com uma área generosa e adora ser o anfitrião responsável pelas mais memoráveis tardes de Verão, por que não equipar o seu jardim – ou terraço – com uma cozinha de exterior? Mesmo que não seja grande, um espaço destes pode dar imenso jeito para organizar as suas festas.

A ideia de uma cozinha no exterior pode parecer estranha, mas são muitos os projectos que nos chegam a mostrar que é possível. Como é natural, estas cozinhas têm características específicas que as distinguem das cozinhas de interior. A resistência dos materiais é uma delas.

Vamos ver cinco propostas diferentes. Inspire-se.