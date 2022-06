Moradia com interiores impressionantes

Encetamos a nossa visita virtual com uma perspectiva da casa a partir do jardim. A moradia tem um formato tradicional, mas foi totalmente modernizada. Prova disso são as generosas aberturas em vidro – na fachada e no telhado -, a pintura nova, o telhado moderno e elegante em preto e um projecto de iluminação que enfatiza as melhores qualidades do edifício. A remodelação implicou, também, uma mudança radical na forma como a casa se encontra ligada ao exterior pelo que a comunicação entre o ambiente fechado e aberto se faz sem constrangimentos.