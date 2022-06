Ideias para uma decoração com madeira

Personalize os espaços com o uso controlado da iluminação e esteja atento aos detalhes dos seus elementos. Os espaços bem iluminados durante este período do ano, caracterizado pelos dias cinzentos e chuvosos, são necessários para uma optimização do trabalho realizado por casa. Na seguinte imagem, projecto de habitação do arquitecto japonês Osamu Sano (T House), mostramos um caso em que o uso da madeira e da iluminação artificial proporcionam um equilíbrio estético ao espaço e um ambiente interior, calmo e familiar, sintonizado com o exterior. Em destaque, o design do candeeiro juntamente com os materiais usados no interior deste espaço, fazem do projecto um exemplo de integração e unidade ao nível da linguagem arquitectónica. Um conceito que poderá ser útil para a renovação do seu espaço.