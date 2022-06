8 formas de dar cor à sua fachada

A cor é uma de tantas opções para revestir uma fachada. Se é o que quer para sua casa, terá de considerar vários aspectos que o irão conduzir a encontrar o seu estilo sem perder harmonia com ambiente circundante. Neste artigo, brindamo-lo com 8 exemplos fabulosos de casas com fachadas com cor e alguns práticos conselhos de acordo com as tendências e desenhos praticados actualmente.

As casas que vamos mostrar não correspondem a um estilo em particular – de modernas a clássicas. Assim, poderá apreciar como a cor assenta em casa casa independentemente do estilo. Por outro lado, veremos as tonalidades que mais estão a usar os profissionais. A cor certa fará com a que a sua casa se distinga sem destoar dentro do seu bairro e sem tirar protagonismo às suas próprias formas. Veja com os seus próprios olhos o melhor design de casas e obtenha assim mais ideias para a sua…

Vamos começar a viagem… acompanhe-nos!