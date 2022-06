Larforma, marca de Design portuguesa

A Larforma é uma marca portuguesa com sede em Vila Nova de Gaia e que se dedica à confecção e comércio de mobiliário. Contando já com um vasto currículo profissional, a marca está no activo há já 30 anos, destacando-se pela sua grande qualidade, elegância e tradição, que soube aliar às novas técnicas e avanços tecnológicos do sector. Do seu conjunto de produtos fazem parte poltronas, cadeiras, camas e cabeceiras, chaise -longues, banquetas, sofás e mobiliário. A empresa foi criada em 1980 por Manuel Ferreira, que na altura surgiu no mercado da decoração de interiores, com uma tendência inovadora. Década após década a empresa foi naturalmente evoluindo e adaptando-se a todas as mudanças do mercado. A Larforma salienta-se pelo seu meticuloso trabalho artesanal, que se distancia em tudo da produção em série. Venha connosco conhecer melhor alguns dos seus produtos de que poderá dispor na nossa plataforma.

Apresentando linhas generosas e visualmente confortáveis, respeitando todas a técnicas tradicionais de forma a atingir um compromisso entre o conforto e design. O Obama, é o resultado de uma inspiração do inicio dos anos 60. A cadeia de hotéis alemã Motel One escolheu a marca portuguesa para decorar e rechear um lounge num dos seus hóteis, uma vez que dessa forma conseguiu concretizar as suas visões e opções estilísticas. O desafio nos últimos anos da Motel One foi posicionar-se como um hotel de design de baixo custo o que inicialmente na Alemanha, resultou perfeitamente. Vários prémios, mas também as capacidades e resultados do grande número de clientes satisfeitos.