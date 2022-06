A Arte em sua casa

As cores vibrantes, o poder de expressão e a materialidade desta obra, conseguem captar a atenção do observador mais minucioso com o detalhe. A obra ORANGE GRAFFITI, do atelier espanhol Montxo Oiarbide, alia a expressão humana, ao detalhe do material usado na tela. Apesar do principal objectivo de um quadro não ser de enquadrar com a mobiliário presente, esta obra acrescenta um valor ao espaço e aos restantes elementos existentes. O formato da obra também é importante, portanto mantenha-se atento ao equilíbrio que essa característica poderá trazer como vantagem para a decoração do seu interior.