Para um Outono atraente e com estilo

Limpos, confortáveis, agradáveis e pessoais, os quartos deverão ser os espaços mais acolhedores nesta altura do ano e para tal, inspire-se nos materiais quentes: acessórios em madeira são um excelente exemplo tal como as lãs e as almofadas de malhas. A confortabilidade visual deverá ser algo a pensar para o seu quarto e tal factor deverá passar pelo uso das cores em diferentes elementos, tais como: lençóis e cobertores, cortinas e paredes. Desafie a sua criatividade e pinte uma das paredes do seu quarto com as cores da estação. Na imagem mostramos o interior de um quarto, projecto do arquitecto PEDRO PACHECO (apartamento das Pedras Negras). Neste espaço, o arquitecto demonstra toda uma sensibilidade no uso dos elementos que caracterizam um quarto, desde da posição da iluminação aos tecidos e restantes materiais usados.