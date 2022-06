Bem-estar em sua casa com spas e saunas

Uma piscina privada não está ao alcance de todos e muitas vezes o espaço torna-se indisponível para instalar o nosso spa. No entanto, o projecto Naturalis Bio Resorte & SPA, proposta do italiano DAVIDE GIANNUZZI eleva a ideia de spa para lá do tradicional. Este designer cria com um detalhe inteligente, uma área onde muitos gostariam de um dia poder desfrutar um final de dia ou um fim de semana sonolento. Este exemplo arquitectónico que combina de uma forma especial a harmonia interior com o prazer relaxante da água, caracteriza-se por ser um autêntico lugar de luxo. Com um maravilhoso e natural efeito do vapor de água, este projecto surpreende-nos com a sua geometria e com as suaves tonalidades do interior.