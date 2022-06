Decorações inspiradoras para o seu quarto

Se ainda em cima falávamos no quarto do rei Louis XIV e do Castelo de Versalhes, eis que surge o quarto Versalhes. Totalmente português, mas com a subtileza francesa, pelos pormenores requintados e nobres, que nos leva aos tempos monárquicos, onde primava a elegância e atenção dos detalhes. A pureza do branco é o tom predileto na decoração de quartos e neste caso bastou o contraste azul para que tudo ficasse sublime. Opte por um tapete que cubra metade da cama, para o lado do conforto e do estilo. O segredo passa pelo jogo de cor… Onde cada detalhe remete para outro.