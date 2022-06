Mobiliário que não pode faltar no seu jardim!

A primeira ideia de mobiliário de jardim propriamente dito são estas magníficas cadeiras românticas, que pertence a um projecto do Garden Club London. Quando as vemos pensamos logo que poderiam estar num jardim de Inverno e, sem dúvida alguma, que podiam! São bastante elaboradas, em metal pintado de branco e dão-nos a sensação de envolvência. Estão perfeitamente enquadradas no estilo do próprio jardim, que é cheio de vegetação e flores com tons lilases… Diria que me faz lembrar Paris e Versailles e a você, o que lhe faz lembrar?