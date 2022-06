10 das mais luxuosas casas de banho

Sob a égide do aclamado arquitecto brasileiro Marcio Kogan, surge-nos agora esta espectacular casa de banho com vistas para um pátio privado. Pertencente ao projecto da casa V4 em São Paulo, este projecto define-se pela sua horizontalidade e articulação de volumes; uma casa que quando vista da rua passa completamente despercebida. Toda a moradia é um vasto open space onde a beleza e articulação dos materiais se relaciona harmoniosamente com formas e texturas, assim como, com a abundante flora envolvente.

Esta casa de banho desenvolve-se através de linhas minimais que vão definindo cada espaço com o auxílio da clássica banheira e do longo móvel central que alberga o lavatório e espaço de arrumações. Os materiais de onde se destacam o betão, as madeiras, os mármores e os vidros, imperam. Não é infelizmente uma casa de banho fácil de reproduzir e concretizar. O seu aspecto simples que à primeira vista poderá enganar os mais desatentos, é no entanto, um exemplo de luxo, em que só por isso a assinatura do arquitecto faz subir a parada.