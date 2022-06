Espaços de trabalho criativos

Actualmente assiste-se a uma renovação e ao mesmo tempo a uma redescoberta dos modelos e tipologias arquitectónicas dos espaços de trabalho. E ainda bem que assim é, porque quem não gostaria de trabalhar em empresas como a Google, Soundcloud, Facebook ou Dropbox, onde o espaço de trabalho é tão inovador quanto fantástico?! Em qualquer uma destas empresas os projectos de arquitectura têm recebido a aclamação dos media e dos profissionais da especialidade. Duas delas encontrará em baixo em análise nas imagens que seleccionei para si, nomeadamente a Soundcloud e a Google.

No geral, as empresas e, especialmente aquelas ligadas às tecnologias de informação e comunicação, começam a perceber que o espaço de trabalho, arquitectonicamente falando, é cada vez mais importante, estando directamente relacionado com a produtividade do trabalhador e, por conseguinte com os resultados e eficácia da empresa. Assim sendo, têm sido encomendados projectos audazes e vanguardistas, como fizeram as empresas acima citadas, e que tencionam ser espaços confortáveis, funcionais, sustentáveis e contemporâneos no que à utilização de novos materiais e tecnologias diz respeito. Mas, acima de tudo, importa essencialmente transmitir com todos estes aspectos a cultura da empresa.