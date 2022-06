Uma casa sustentável: uma casa modular

Situada na Região do Douro e no topo de uma colina, repousa, de uma forma bastante discreta a casa modular que temos a apresentar-lhe. Trata-se de uma casa extremamente sustentável, toda em madeira que para além de se preocupar com o futuro do meio ambiente e do planeta que habitamos, enquadra-se de uma forma extremamente discreta na paisagem.