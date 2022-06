Habitação com jardim de tirar o fôlego

Inspirada nos tons, cheiros e sabores do verão, a homify 360 de hoje irá dar-lhe a conhecer uma casa de sonho situada no Algarve. Esta habitação da autoria do arquitecto João Cabrita, para além de transpirar bom gosto, inspira-se nos tons e linhas do verão. Com formas muito simples, composta por adição e subtração de volumes, é com certeza uma inspiração enorme para quem procura uma linguagem moderna, mas com alma portuguesa. Está preparado para descobrir mais espaços através das fotografias da autoria de HI-CAM Portugal! Embarque então connosco nesta viagem.