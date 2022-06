Uma casa de luxo à beira do rio Tejo

No interior, é claramente possível observar que a linguagem arquitectónica usada para a definição das fachadas foi projectada no interior. A cozinha, revestida a madeira tanto nas paredes, como no chão e tecto, relembra-nos um barco de pesca, adaptando-se assim perfeitamente ao cenário envolvente. A contrastar com o tom quente da madeira, foi utilizado um mobiliário fixo em tons escuros, e uma ilha em tons de branco. Aqui, através do mobiliário, peças decorativas e iluminação artificial conseguiu-se recriar um ambiente moderno, que é introduzido num cenário rústico, proporcionado pelo uso da madeira.