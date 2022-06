10 ideias que nunca falham para casa de banho!

Se queremos ficar mais uns minutos na cama pela manhã, é certo vamos ter que correr na hora do banho e de nos despacharmos para sair. Luta-se por um lugar na casa de banho, quem toma primeiro banho? Ele ou ela? E quem lava primeiro os dentes? Se tiver espaço pode optar por uma solução semelhante a esta, dois lavatórios, um para ele e outro para ela e acabaram-se as lutas, todos ficam satisfeitos. E com uma luz destas não será difícil certo? Ter uma casa de banho arejada, com muita luz natural é um dos primeiros passos para evitar humidade.