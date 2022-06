MMVARQUITECTO

Este é outro exemplo de um estudo feito para um concurso internacional impulsionado pela Benetton. Localizado no limite da cidade de Teerão, a proposta visa enfatizar a conexão/relação do edifício com a montanha e com o parque verde da cidade. O edifício acompanha a topografia da morfologia da cidade – o desenvolvimento gradual, a organização do local e da composição urbana, arquitetónica e paisagista. A forma e a implantação do edifício correspondem à forma e orientação do local, criando uma fachada urbano aberta e suave, que dialoga e estabelece uma referência na paisagem.