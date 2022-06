Abrimos portas a 10 cozinhas brancas!

As ilhas são um must-have no mundo das cozinhas. Todos queremos uma cozinha com ilha, torna o espaço mais elegante, atual e com maior aproveitamento. Existem imensas possibilidades de ilhas, desde da bancada, da pia, do fogão, com arrumações, é uma questão de analisarem o modelo que preferem. Neste caso, preferiram a ilha com a pia da loiça, com uma outra parte que serve de bancada.

Uma cozinha branca, que contrasta com elementos de madeira, como o pavimento ou a mesa.