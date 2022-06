O Top 5 explica-lhe como construir um alpendre em 7 passos

Na homify, gostamos de tudo o que tenha a ver com arquitectura, design e decoração. Gostamos, igualmente, de escrever sobre projectos DIY, ou seja, sobre projectos que pode pôr em prática com as suas próprias mãos. Esperamos que, desse lado, este tipo de artigos o inspirem e motivem a pôr mãos à obra. Mesmo que tenha algumas incertezas, pegue nos projectos e execute-os calmamente, passo a passo.

Há uma panóplia de ideias DIY que vão desde coisas simples – como fazer uma mesa de centro a partir de uma palete de madeira -, a coisas mais intrincadas como construir um alpendre. É sobre este último tema o artigo de hoje no qual o conduziremos através dos sete passos essenciais para erguer um alpendre. Antes de mais, convém referir que só recomendamos este tipo de empreitada a pessoas com conhecimentos sólidos de construção e, se possível, que possa contar com a ajuda de outrem para a executar. Não se esqueça que a sua segurança é o mais importante. Vamos ver.