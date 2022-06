Casa de 2 andares construída em apenas 8 horas!

A sua arquitetura é extremamente linear, o que não é de estranhar uma vez que é composta de doze módulos ligados e empilhados sobre pilares pré-implantados, um pouco elevados acima do solo. O conjunto final é muito coeso e a ligação entre os vários módulos é perfeita, resultando numa casa de dois pisos, com as áreas sociais no piso térreo e as áreas mais reservadas no piso superior.

Construída integralmente em madeira, esta é uma opção habitacional perfeita para quem se preocupa com o meio ambiente, pois a madeira é o único material de construção sustentável, cujo saldo de carbono é positivo. Todos os componentes em madeira que integram a Treehouse têm certificação PEFC (cadeia de responsabilidade florestal)!