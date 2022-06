10 Salas de estar: Inspiração e ideias chave para casas com pinta

As cores escuras para decoração nem sempre são fáceis de utilizar já que têm de encontrar equilíbrio com os restantes elementos da decoração. Este exemplo é um dos bons já que encontra o equilíbrio certo ao conjugar paredes azuis escuras com peças de mobiliário mais claras. As cores principais são o branco e o azul e há um misto de clássico e contemporâneo no estilo decorativo, uma vez mais com o equilíbrio certo. O resultado é uma sala super elegante e de bom gosto.