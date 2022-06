10 espaços onde o vidro é obra-prima

Construir algo com o vidro é ter uma atitude sustentável. Porquê? Simplesmente porque é um material amigo do ambiente, por ser reciclável, pois este é constituído por materiais naturais, nomeadamente por areia, calcário, barrilha (carbonato de sódio), alumina (óxido de alumínio) e corantes ou descorantes.

O vidro é um material muito usado, quer em peças decorativas, em utensílios do nosso dia-a-dia ou ainda na arquitetura, através das janelas. Haverá casas com espaços extremamente luminosos graças à imensidão das janelas e outras que não serão tão ornamentadas de vidro, o que faz com que o espaço seja mais fechado e escuro. De facto, no passado não era algo que se privilegiava muito, mas hoje em dia é o contrário, quer-se espaços com janelas grandes, de modo a tornar o espaço bem luminoso, arejado, com uma sensação de grandeza. Digamos a verdade que uma divisão envidraçada é um espaço que cativa e que brilha… E hoje brilhamos com as 10 propostas de espaços com vidro… Nas imagens que se seguem, o vidro foi um material nobre e que faz toda a diferença! Quer ver? Então venha daí…