6 ideias para transformar o seu telhado num terraço incrivel

Se quer fazer uma reunião com os seus amigos, ou simplesmente desfrutar de um bom copo de vinho a ver o pôr do sol, ou até mesmo planear uma noite romântica com essa pessoa, vai precisar de uma mesa e algumas cadeiras.

Pode escolher a partir de desenhos tradicionais, como a imagem, ou também pode ir para cozinhas modernas, ou até mesmo pufes e almofadas para ter uma sala de estar no terraço cheia de estilo, perfeita para noites com amigos. A escolha da mesa é também uma questão importante, podemos escolher uma com rodas como a da imagem, ou escolher uma mesa fixa.