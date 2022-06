Fantástica reciclagem do passado

Woww!! A solução posterior é totalmente surreal. Quem diria que a diferença conseguida fosse tanta e tão positiva. Como pode facilmente comparar, não existem grandes diferenças! As janelas e portas foram mantidas e apenas a ala direita da casa sofreu modificações a nível do telhado e de janelas.

É possível agora perceber que o planeamento da habitação mudou e o piso do rés-do-chão faz agora parte integrante da casa. Aproveitou-se por enquadrar as zonas comuns, (salas, cozinha, etc.), no piso 0, tendo em conta o contacto e expansão directa para o exterior. Em oposição, as zonas mais privadas como os quartos foram enquadradas no piso 1, devido à menor necessidade de contacto directo com o exterior, e a uma maior necessidade de intimismo e privacidade, reforçada pela possibilidade de contemplação da paisagem envolvente.

O painel em azulejo era uma marca do pasado que foi visualmente reforçado com o azul claro aplicado em detalhes ao longo de toda a fachada exterior.