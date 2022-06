Atelier d’Arquitectura J. A. Lopes da Costa

Proveniente de Ovar, no litoral norte de Portugal, damos-lhe a conhecer o atelier de arquitectura de J.A.Lopes da Costa, talvez o arquitecto mais influente da sua zona. Curiosamente, por coincidência ou não, o seu trabalho é-me bastante familiar por ser natural da mesma cidade, e por isso é com especial prazer que redijo este artigo.

Contando já com uma vasta experiência profissional, precisamente de 25 anos, o atelier tem desenvolvido projectos na área da Arquitectura, Urbanismo, Paisagismo e Design de Interiores, trabalhando de perto com profissionais de todas estas especialidades no sentido de garantir a melhor entrega possível do produto e a satisfação dos seus clientes. Do seu leque de projectos já edificados fazem parte sobretudo equipamentos residenciais uni e plurifamiliares, mas também, equipamentos públicos como bibliotecas, espaços de arte, ou escolas; espaços comerciais, como farmácias, lojas ou restaurantes e ainda planos urbanísticos para a zona de Ovar e Aveiro. Apesar de ter uma dimensão mais local, não é de todo um atelier à margem dos maiores, tendo sido disso prova as inúmeras referências em publicações da especialidade, televisão, e ainda a participação em colóquios, exposições e conferências; e na distinção do seu trabalho através de prémios da especialidade.

Neste artigo damos-lhe a conhecer em maior pormenor dois dos projectos que poderá consultar na nossa plataforma: Lar Residencial, Torre Sénior em Santo Tirso e uma moradia unifamiliar em Ovar.