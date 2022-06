Casa de campo e casa de sonho

A arquitetura é sem dúvida uma das artes que melhor se adaptou às transformações da sociedade ao longo dos anos. Talvez seja até esta capacidade de materializar os desejos do homem sob a forma de espaço que deu origem a uma grande variedade de estilos, linhas e tendências nos projectos habitacionais.

Embora seja frequente relacionarmos os apartamentos na cidade com imagens de uma arquitectura moderna e as casas de campo com linhas mais tradicionais, atualmente existem espaços capazes de combinar todo o tipo de valências, de acordo com as características do cliente. É neste sentido que hoje lhe apresentamos uma casa que combinando o sossego das áreas rurais com o conforto e depuração da arquitectura contemporânea, criou um resultado soberbo.

Martins Valente Arquitetura e Interiores, foi o atelier responsável por esta intervenção excepcional. Fundada por Marta Martins (arquiteta) e Debora Valente (designer de interiores), a equipa caracteriza-se pelo seu trabalho multidisciplinar e pela vontade de responder às necessidades de cada cliente através de soluções elegantes, funcionais e inovadoras.