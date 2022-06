Mosquitos em casa? Como se ver livre deles!

Os mosquitos estão mais ao entardecer e à noite. O único mosquito que está activo ao longo do dia é um mosquito tigre. Porém, este mosquito tem origem asiática e é mais comum nos países desta região do globo, daí a denominação “tigre asiático”. Neste sentido, aconselhamo-lo a fechar as janelas e as portas assim que o sol se comece a pôr. Se mora numa área com um lago, um rio ou uma lagoa por perto, então, as probabilidades de ter com problemas com mosquitos aumentam.