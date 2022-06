6 dicas para ser um bom anfitrião

O jardim é um espaço chave para as reuniões com amigos e família. De facto, é o segundo espaço mais procurado nas festas e, com o calor, pode converter-se no ponto principal. Para que possa desfrutar plenamente do jardim deve mantê-lo sempre cuidado e pronto a ser usado.

Não duvide que os lugares abertos são bons para reuniões. Na verdade, pode mesmo organizar festas no jardim e para isso deve considerar o tamanho do espaço, a distribuição das mesas e cadeiras e o balcão de bebidas e aperitivos. Se o espaço é muito amplo, pode ainda instalar alguns guarda-sóis ou pérgolas de forma a criar zonas de sombra para os seus convidados. Não se esqueça nunca que a comodidade é uma característica importante em todas as festas até porque muitas pessoas preferem estar sentadas a conversar do que a dançar ou a andar pela casa.

Inspire-se neste belo jardim projectado pelo gabinete Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores.