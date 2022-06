10 casas de estilo campestre

Vamos então dar uma voltinha pelas várias divisões da casa, começando nesta cozinha/sala de jantar. Este é um bom exemplo para ilustrar o que foi referido no introdução, em relação ao facto do estilo rústico se ter vindo a adaptar a um lado mais moderno. A madeira, sempre presente, atenuada com o branco – no chão, pés das mesas e cadeiras, portas dos armários – e as flores na mesa, são alguns dos elementos claramente rústicos. Mas, se leu o título desta fotografia, já percebeu que outro elemento que nos chama à atenção é a variedade de tapetes e, por sua vez, de texturas que surgem. Temos um de imitação de pêlo maior, outro de pêlo mais pequeno e outro de trapilho. Todos de cores neutras, enquadrando-se muito bem no espaço e contribuindo, uma vez mais, para o enorme conforto da casa.