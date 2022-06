A profunda renovação de uma casa familiar

Continuamos a nossa visita para o interior da casa, designadamente para a sala de estar e para a sala de jantar que surgem integradas no mesmo espaço. O ambiente tem elementos modernos – como o móvel de televisão e as próprias cores das paredes - e outros rústicos e étnicos. A decoração pode, então, ser definida como sendo ecléctica. A parede ao fundo, pintada em preto, traz profundidade à divisão. Repare como se mantiveram as vigas brancas no tecto.