8 fantásticos toldos para proteger o seu terraço ao máximo!

Há toldos que se encontram apoiados na parede, outros com uma pérgola totalmente independente em relação à casa. Há, também, toldos semi-apoiados que possuem uma estrutura de apenas dois pés. Qual o melhor para o seu jardim e terraço? Tome esta decisão com a ajuda de um profissional que saberá explicar com exactidão as vantagens e as desvantagens de cada um dos desenhos. O importante é que se adapte ao estilo da sua casa e que seja instalado de forma segura.