Livraria Cultura de Márcio Kogan

Com uma área total de 2500 m2, o projecto da Livraria Cultura não só mantém um diálogo estrutural e conceptual com a ideia principal do arquitecto tal como atinge um nível de excelência na pormenorização arquitectónica,no desenho e na concepção do mobiliário interior pelo carismático arquitecto Márcio Kogan.

Ao nível do desenho e composição arquitectónica, este projecto caracteriza-se pelos suaves detalhes do espaço envolvente: a delicadeza da entrada principal, visualmente marcada por uma porta de 7,7 metros, deixa uma passagem livre para o acesso ao piso onde se encontram os produtos audiovisuais, um café no jardim. Através das escadas rolantes é possível chegar ao andar superior onde se destaca o grande salão, com poltronas e mesas situadas na zona central desse amplo espaço. O salão central é o corpo organizacional do edifício que desafia a clássica e tradicional separação entre as áreas de convívio e de leitura. Neste salão, os visitantes poderão interagir uns com os outros, folheando os seus livros antes da compra ou onde conseguirão relaxar e descansar com o silêncio da sala. Este é um espaço convidativo e agradável ao qual pertence o conceito-base do projecto que pretende cruzar a sociabilização entre visitantes com o comércio de livros e outros artigos